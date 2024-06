Inter, Correa non è da solo: ecco i 24 calciatori di rientro alla base!

Il compito più difficile per gli uomini-mercato dell’Inter è sempre quello di sistemare gli esuberi, che anche quest’estate vedranno Correa protagonista. L’attaccante argentino è in buona compagnia, visto che – salvo novità – il 30 giugno dovrebbero rientrare addirittura ventiquattro calciatori in prestito nell’ultima stagione. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta

MILANO – Il 1° luglio 2024 la rosa dell’Inter di Simone Inzaghi sarà molto più numerosa di quella attuale. Non solo per gli arrivi di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, già prenotati da mesi, ma soprattutto per il rientro dei tanti calciatori in prestito. Esiste ancora la possibilità che qualcuno venga riscattato e/o piazzato altrove entro il 30 giugno ma al momento la situazione vede addirittura ventiquattro tesserati di ritorno a casa. Senza contare gli ormai ex primavera, alcuni dei quali verificare la situazione contrattuale a prestito terminato. Di seguito l’elenco completo.

Inter alle prese con i prestiti terminati: da Radu a scendere

PORTIERI – Tra i pali un reparto completo, ovvero tre rientri. Su tutti il classe ’97 rumeno Andrei Radu (Bournemouth), che stavolta da esubero è in uscita definitiva dall’Inter. A seguire il classe 2002 serbo Filip Stankovic (Sampdoria). E infine il classe 2003 italiano Wiliam Rovida (Pro Patria).

DIFENSORI – Anche la linea più arretrata del 3-5-2 di Inzaghi rivedrà nell’elenco tre nomi. Il classe ’99 belga Zinho Vanheusden (Standard Liegi), che è un potenziale esubero, e due italiani. Il classe 2002 Andrea Moretti (Pro Patria) con il classe 2003 Alessandro Fontanarosa (Cosenza).

Calciomercato Inter: Agoumé verso l’addio ma non solo

ESTERNI – Discorso analogo sulle corsie laterali, dove sono di rientro quattro esterni. In particolare due classe 2003, ovvero l’italiano Mattia Zanotti (San Gallo) a destra e l’argentino Franco Carboni (Ternana via Monza) a sinistra. Con loro il jolly italiano classe 2002 Alessandro Silvestro (Foggia), che può giocare sui due lati. Sulla fascia destra anche il classe 2004 svedese Alem Nezirevic (Bologna) può rientrare all’Inter dopo l’esperienza nella Primavera (1) rossoblù.

CENTROCAMPISTI – La musica non cambia sulla linea mediana, che vedrà proprio quattro ritorni ad Appiano Gentile (CO). In cima alla lista il classe 2002 francese Lucien Agoumé (Siviglia), che difficilmente resterà all’Inter per un’altra stagione, poi tre italiani. Il classe 2001 Jacopo Gianelli (Fermana). Il classe 2003 Francesco Nunziatini (Torres). E il classe 2004 Jacopo Martini (Foggia).

Correa guida il carro degli esuberi in casa Inter

ATTACCANTI – I numeri si moltiplicano nel reparto avanzato, dove ci saranno addirittura dieci rientri. Su tutti il classe ’94 argentino Joaquin Correa (Olympique Marsiglia), che è il principale esubero dell’Inter di Inzaghi. Poi due classe 2001, ovvero l’uruguayano Martin Satriano (Brest) e l’italiano Eddie Salcedo (Lecco). Altrettanti classe 2002 italiani, cioè Gaetano Oristanio (Cagliari) e Sebastiano Esposito (Sampdoria). Ci sono anche tre classe 2004, che sono il bulgaro Nikola Iliev (CSKA 1948 Sofia), l’italiano Dennis Curatolo (Pro Patria) e il polacco Jan Zuberek (Ternana). Infine due classe 2005, ovvero l’argentino Valentin Carboni (Monza) e l’italiano Pio Esposito (Spezia). In attesa di novità, questa è la “nuova” situazione di rientro dai prestiti in casa Inter.