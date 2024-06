Inter, dalla seconda stella all’Europa: obiettivo chiaro

La stagione appena conclusasi ha visto l’arrivo del ventesimo scudetto per l’Inter e, con lui, della seconda stella. In vista della prossima stagione bisognerà certamente riconfermarsi, ma il grande obiettivo si sposta sull’Europa e sulla nuova UEFA Champions League.

OBIETTIVO EUROPA – Come conferma Massimiliano Farris, dopo la vittoria del ventesimo scudetto che ha portato la seconda stella, l’Inter lavora adesso per tornare grande anche in Europa. Il tutto dopo la finale dello scorso anno a Istanbul in UEFA Champions League e la sanguinosa eliminazione ai calci di rigore quest’anno contro l’Atletico Madrid agli ottavi di finale della competizione. E proprio in questo senso bisogna leggere le scelte di mercato che la società sta operando, partendo dai due acquisti a parametro zero Mehdi Taremi e Piotr Zielinski.

Inter, voglia di Champions League: crescita necessaria

CRESCITA E PRESTIGIO – Riuscire a realizzare nuovamente un grande percorso in Europa grazie alla UEFA Champions League, permetterebbe all’Inter di poter aumentare ulteriormente il proprio prestigio a livello europeo e mondiale. Un percorso che sarà sicuramente aiutato annche dal Mondiale per Club FIFA in programma nel prossimo giugno, a cui i nerazzurri parteciperanno in rappresentanza del campionato italiano insieme alla Juventus. Non solo: partire dalla prima fascia nella nuova Champions League è anche motivo di orgoglio e una possibilità che la squadra di Simone Inzaghi avrà per partire con il piede giusto. Con un obiettivo ben in mente.