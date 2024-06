Non solo Marotta all’Inter. Nuovo CdA, ecco chi è Zanetton – TS

Nella mattinata di ieri il CdA ha eletto Beppe Marotta come nuovo presidente dell’Inter. Un’indiscrezione che era nell’aria dalla sera prima. Nel frattempo però – scrive Tuttosport – si sono andati a delineare i posti nel consiglio di Amministrazione.

CDA – L’Inter ha da poco eletto il suo nuovo presidente. Oltre a Marotta però, si è andato a definire il CdA del club con un nome nuovo spuntato: si tratta di Fausto Zanetton, amministratore delegato di Tifosy Capital & Advisory, società fondata a Londra nel 2015 insieme al suo socio Gianluca Viall. Il suo nome, così come quello della sua società, è stato spesso accostato al mondo del calcio italiano. L’azienda vanta anni di esperienza nel campo della finanza sportiva. Nel 2021 in veste di Advisor aveva lavorato al prestito da 275 che Oaktree aveva concesso a Suning e Steven Zhang. Sempre restando a Milano, Tifosy era stata coinvolta dal private equity BC Partners nelle trattative con Suning. L’operazione poi non andò a buon fine perché Zhang e la sua famiglia rifiutarono 800 milioni di euro.

Non solo Inter, ma anche tanta pratica in Italia

ITALIA – La loro presenza in Italia però, non si limita solo all’Inter. Tifosy nel 2021 ha operato sempre come da advisor nella trattativa che ha portato Alex Knaster, finanziere fondatore di Pamplona Capital, all’acquisizione per 12 milioni di euro del 75% del Pisa Calcio. La stessa cosa nel 2019 non funzionò per provare la scalata del Parma che poi andò a Kyle Krause. Zanetton – scrive Tuttosport – dirige la strategia dell’azienda ed è responsabile della gestione del business, oltre ad essere attivamente coinvolto nella consulenza ai clienti su grandi operazioni di M&A e di finanziamento.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini