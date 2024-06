Italia-Turchia, tre ‘migliori in campo’: due sono dell’Inter! – CdS

Italia-Turchia di ieri non passerà certo alla storia come la partita più interessante dell’anno. L’amichevole di Bologna è finita 0-0 e le pagelle del Corriere dello Sport riflettono la grigia serata del Dall’Ara. Con una particolarità: su tre migliori in campo due sono dell’Inter.

POCO E NIENTE – Ci si aspettava sicuramente qualcosa di più dall’amichevole Italia-Turchia. Un test, a dieci giorni (ora nove) dall’inizio degli Europei, che doveva dare indicazioni per entrambe le squadre. Invece alla fine è arrivato uno scialbo 0-0, con pochissime occasioni da gol e tanta noia. Nelle pagelle del Corriere dello Sport, però, spicca comunque il folto gruppo dell’Inter nelle due nazionali.

Italia-Turchia, solo dall’Inter i promossi

I VOTI – Appena tre giocatori superano la sufficienza, prendendo 6,5. Uno è Bryan Cristante, poi tocca al contingente Inter. Da una parte Alessandro Bastoni, per aver gestito bene la difesa chiudendo in anticipo e ripartendo, dall’altra Hakan Calhanoglu. Gli altri due nerazzurri, Federico Dimarco (sostituito all’85’) e Davide Frattesi (subentrato al 68′) prendono 6. Nell’Italia di Luciano Spalletti tre bocciati dalla partita con la Turchia: Federico Chiesa, Riccardo Orsolini e Mateo Retegui, tutti col 5. Ma non convincono nemmeno Jorginho, Gianluca Mancini e Giacomo Raspadori (5,5).

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna