Marotta presidente dell’Inter, non era scontato! Convinto così – CdS

Marotta ventiquattro ore fa ha visto la nomina a presidente dell’Inter, nel nuovo Consiglio d’Amministrazione definito da Oaktree. Ma il nuovo ruolo non era affatto scontato: il Corriere dello Sport rivela i passaggi che hanno portato all’insediamento.

SI CAMBIA – Giuseppe Marotta è il ventiduesimo presidente della storia dell’Inter. La notizia è diventata ufficiale ieri, ma non era certo sicuro che avvenisse. Anche negli ultimi giorni. Poi ha prevalso la linea di Oaktree, con il fondo che ha voluto a tutti i costi che diventasse lui il successore di Steven Zhang. Una scelta non scontata, che peraltro dimostra come la nuova proprietà abbia voluto mettere a capo una figura che dà continuità al progetto già avviato. Il tutto in un contesto dove risultano esserci cinque nuove figure, tutte di Oaktree, nel rinnovato Consiglio d’Amministrazione dell’Inter.

Marotta convinto da Oaktree a diventare nuovo presidente dell’Inter

LA SCELTA – Le ricostruzioni del Corriere dello Sport indicano come si è riusciti ad arrivare a Marotta. Già da domenica si erano intensificate le voci, ma Oaktree voleva che ci fosse riserbo fino all’ultimo. Questo perché lo stesso nuovo presidente, all’inizio, non era sicuro di voler accettare l’incarico. Fra i motivi, in primis, non era convinto di aggiungere un altro ruolo a quello di CEO Sport. Poi Oaktree ha trovato le parole giuste per convincerlo. Negli scorsi giorni si era parlato di suggestione Javier Zanetti o di un uomo di fiducia del fondo come Carlo Marchetti, invece alla fine la scelta è finita su Marotta. Andando dritti all’obiettivo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno