Italia-Bosnia, occhio al ruolo di Frattesi! E gli altri 4? 3 fuori − Sky

Domani Italia-Bosnia, seconda e ultima amichevole della Nazionale di Spalletti prima di volare in Germania per disputare Euro 2024.

ULTIME – Verso Italia-Bosnia, seconda e ultima amichevole della Nazionale dopo il pareggio per 0-0 contro la Turchia a Bologna. Domani si giocherà al Castellani di Empoli e per l’occasione Spalletti, riferisce Marco Nosotti di Sky Sport 24, avrà diversi amici e parenti tra gli spalti. Parlando di campo, non sarà della partita ovviamente Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter, dopo giorni di ansia e attesa, può tirare un sospiro di sollievo. Niente lesioni, ad Euro 2024 sarà protagonista. A tal proposito, domani riposerà in modo da esserci già bello che pronto contro l’Albania per la partita di esordio sabato prossimo. Nella probabile formazione dell’Italia contro la Bosnia, Dimarco e Bastoni dovrebbero partire dalla panchina. Mentre Darmian e Frattesi scalpitano per giocare dall’inizio.

Italia-Bosnia, la probabile formazione: le ultime sul blocco Inter

PROBABILE – In merito all’undici che potrebbe scendere in campo domani, Spalletti andrà col 3-4-2-1. Davanti Donnarumma, ci sarà Darmian coadiuvato da Buongiorno e Calafiori. A centrocampo, spazio allo juventino Fagioli con Jorghino, mentre ai lati l’ex Inter Bellanova favorito così come Cambiaso a sinistra. In avanti, la probabile sorpresa: ossia Frattesi nel ruolo di trequartista insieme a Chiesa. Entrambi giocherebbero dietro all’unica punta Gianluca Scamacca. La probabile formazione secondo Sky Sport:

(3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Jorginho, Fagioli, Cambiaso; Frattesi, Chiesa; Scamacca.