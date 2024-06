Thuram-bis per l’Inter? Occhio alla situazione del fratello

Thuram è arrivato un anno fa all’Inter e ha avuto una grande stagione d’esordio. Ma presto la famiglia potrebbe allargarsi: il fratello Khéphren è uno dei nomi segnati dalla dirigenza, stando a Marco Barzaghi.

SGUARDO AL FUTURO – Marco Barzaghi ha lanciato una suggestione clamorosa, quella di Federico Chiesa obiettivo a parametro zero. Ma c’è anche altro: «Non è l’unico giocatore in scadenza al 2025 che l’Inter sta seguendo con particolare interesse. C’è Khéphren Thuram, che già abbiamo visto a San Siro tifare per il fratello, che è nell’agenda della Juventus che però vuole fare il suo investimento più importante su Teun Koopmeiners. Ma poi serve un ulteriore rinforzo in mezzo al campo per i bianconeri, che pensano appunto al fratello di Thuram che va in scadenza anche lui col Nizza tra un anno».

Khépren Thuram allarga la famiglia all’Inter? Barzaghi informa

L’OPZIONE – Nel video pubblicato sul suo canale YouTube, Barzaghi dà ulteriori informazioni: «Con la famiglia c’è ora un rapporto preferenziale. Ha un gran fisico, come il fratello: è 1,92, darebbe sicuramente centimetri e fisicità senza far mancare la qualità al centrocampo dell’Inter. È in scadenza al 2025, la corsa è aperta: se Thuram junior non trova sistemazione quest’estate si può pensare a lui assolutamente per un centrocampo ancora più forte e più giovane».