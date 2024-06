Inzaghi day, oggi il rinnovo con l’Inter! Tutti in sede eccetto uno − CdS

Oggi Simone Inzaghi firmerà il suo rinnovo di contratto con l’Inter fino al 2027. Il suo agente Tulio Tinti è atteso in sede per la definitiva fumata bianca.

MATRIMONIO ALLUNGATO – Il primo regalo da presidente dell’Inter di Giuseppe Marotta sarà il rinnovo di Simone Inzaghi. Oggi, infatti, in sede ci sarà l’incontro finale col tecnico piacentino per mettere nero su bianco il prolungamento di contratto fino al 2027. Sarà un summit senza Piero Ausilio, in quanto impegnato a Soriano nel Cimino per riscuotere un premio. Dunque, difficilmente si potrà parlare di mercato. Per quello ci vorrà un altro incontro, magari già settimana prossima. Inzaghi è pronto a legarsi al club campione d’Italia per altri tre anni con aumento dell’ingaggio fino a 6,5 milioni di euro, diventando il secondo allenatore più pagato della Serie A dopo Antonio Conte al Napoli (otto milioni l’anno).

Inzaghi sempre più nella storia dell’Inter

SCALATA – Con questo imminente rinnovo, Inzaghi si attesta ad entrare sempre più nella storia dell’Inter. E se verranno rispettato i tre anni, il tecnico interista si metterà subito dietro Helenio Herrera nella classifica dei tecnici con più presenze. Il Mago è a quota 366, seguito da Roberto Mancini a 303. Inzaghi, al momento sesto con 158 panchine, potrebbe raggiungere e sorpassare l’ex commissario tecnico della Nazionale, facendo una media di circa 50 panchine l’anno.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno