Deschamps non ha problemi: «Thuram sa cosa fare, come altri 2!»

Deschamps ha l’imbarazzo della scelta a livello offensivo. Il CT della Francia potrà contare anche sull’attaccante dell’Inter Thuram.

IMBARAZZO DELLA SCELTA – Oltre ad Antoine Griezmann, anche Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del test-match contro il Canada dell’interista Buchanan. A proposito di Inter, il CT francese si è espresso sull’attacco, parlando anche di Marcus Thuram: «Dipende tutto dall’avversario, sono posizionamenti meno prevedibili per i difensori che affronteremo. Noi non abbiamo avuto questo problema perché l’avversario si è difeso molto. Per il resto per quanto riguarda gli attaccanti non ho una road map per ogni giocatore. Marcus sa cosa deve fare, anche Olivier, anche Kylian…».