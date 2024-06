Lukaku, altra estate in cerca di squadra ma il Chelsea lo inguaia!

Per Romelu Lukaku è finita un’altra stagione in prestito, stavolta alla Roma, e ne potrebbe iniziare un’altra. Almeno, a detta del belga. Ma il Chelsea non è della stessa idea.

INGUAIATO – Altra estate e altra telenovela sterile intorno a Romelu Lukaku. Lo scorso anno, dopo il voltafaccia all’Inter, si è trasferito alla Roma realizzando complessivamente 21 gol, ma chiudendo la stagione al sesto posto in classifica e fuori dalla Champions League. Insomma, non una stagione da ricordare per lui. Dopo il 30 giugno ritornerà nuovamente al Chelsea, che ne detiene ancora il cartellino almeno fino al 2026. Sul belga ha messo gli occhi il Napoli di Antonio Conte. Il tecnico salentino, da sempre attratto da Lukaku, vorrebbe riconsolidare il sodalizio dopo quello vincente all’Inter. Ma il Chelsea sembra non essere dello stesso avviso.

Il Chelsea inguaia Lukaku: la decisione sull’ex Inter!

NO A PRESTITI – Rispetto agli altri anni, infatti, quest’estate il Chelsea non è disposto a cedere il giocatore nuovamente in prestito. A confermarlo l’esperto di mercato Fabrizio Romano. I Blues valutano Lukaku 38 milioni di euro e il Napoli se vuole prendere il belga dovrà sborsare necessariamente quella cifra. Victor Osimhen permettendo, corteggiato dal PSG. In attesa del Napoli, il Chelsea sta monitorando altri campionati e altri mercati per Lukaku: tra cui quello arabo.