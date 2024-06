Sommer e Arnautovic contro: gioca solo uno! Pari Svizzera-Austria

Sommer e Arnautovic in Svizzera-Austria, match finito poco fa 1-1. Ha giocato solamente uno dei due giocatori dell’Inter campione d’Italia.

PARI PRIMA DI PARTIRE – A San Gallo va in scena una sfida tra due Paesi confinanti e vicinissimi come la Svizzera e l’Austria. Una sorta di derby tra giocatori dell’Inter con Yann Sommer numero uno elvetico e Marko Arnautovic, punta della nazionale di Rangnick. A giocare dall’inizio è appunto il portiere, con l’attaccante nerazzurro che invece resta in panchina per tutta la partita. L’inizio di primo tempo è scoppiettante, tant’è che dopo cinque minuti Baumgartner porta in vantaggio l’Austria. La Svizzera però non sta a guardare e al 26′ trova il pareggio con un ex giocatore della Serie A come Widmer. Nella ripresa, girandola di cambi sia da una parte che dall’altra con Yakin e Rangnick che danno spazio anche ad alcuni giocatori della Serie A, come Okafor del Milan e Posch del Bologna. Poche emozioni con le due squadre che hanno cercato più non farsi male (fisicamente). Entrambe saranno protagoniste ad Euro 2024. La Svizzera fa parte del gruppo A con Germania, Scozia e Ungheria. Mentre l’Austria nel gruppo D con Polonia, Olanda e Francia.