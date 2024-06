Inter, tournée a rischio? Problemi in Cina, e non c’entra Zhang

La tournée che l’Inter pensava di tenere in Cina nel precampionato rischia di saltare. Non c’entra Zhang, che è ormai il passato, ma dalla Spagna Relevo indica come ci siano dei problemi a monte.

IL PRECAMPIONATO – A oggi, non è ancora nota la data del raduno dell’Inter e delle amichevoli precampionato. L’unica certezza è che la squadra di Simone Inzaghi si ritroverà nella prima metà di luglio, per poi iniziare la Serie A nel weekend del 17-18 agosto. Ossia fra settanta giorni esatti. C’era la possibilità di una tournée in Cina, che riguardava anche l’Atlético Madrid e (come un anno fa) il PSG, di cui si è discusso nelle scorse settimane. Ma questa opzione ora è entrata molto in discussione, perché proprio in Asia sono sorti dei problemi che mettono in dubbio l’organizzazione. E l’uscita di scena di Steven Zhang e Suning dall’Inter non è il motivo, come sembrava qualche settimana fa.

Inter, Atlético Madrid e PSG: la tournée in Cina rischia di saltare

A RISCHIO – Dalla Spagna, Relevo fa sapere che era tutto definito per il tour asiatico delle tre squadre. Ma adesso la possibilità di portarle in Cina è tornata in discussione, perché non ci sono più le garanzie economiche. Gli organizzatori non stanno riuscendo a rispettare la cifra pattuita con le società: in parole povere non hanno pagato. Questo fa sì che sia l’Inter sia Atlético Madrid e PSG stiano pensando di ritirarsi e non effettuare più la tournée in Cina. Un problema in più, perché obbligherebbe le squadre a dover ridefinire il loro precampionato (oltre che avere un mancato incasso). Per quanto riguarda i colchoneros, si parla di un piano B a questo punto necessario. Ed è un qualcosa che dovrà iniziare a pensare anche l’Inter, a meno di ulteriori colpi di scena.

Fonte: relevo.com – Marcos Duran