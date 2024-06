Chiesa, clamorosa suggestione Inter? Occhio al parametro zero!

Chiesa entra fra i profili accostati all’Inter per questa sessione di mercato che ufficialmente ancora non si è aperta, ma è già nel vivo. Il nome del giocatore della Juventus lo fa il giornalista Marco Barzaghi, sul suo account YouTube.

OBIETTIVO… BIANCONERO – Un anno fa fu Juan Guillermo Cuadrado a trasferirsi a sorpresa dalla Juventus all’Inter come svincolato, ora può toccare a Federico Chiesa. Meglio, non ora: fra dodici mesi, perché il suo contratto coi bianconeri è in vigore fino al 30 giugno 2025. L’attaccante al momento è con l’Italia, con cui parteciperà agli Europei, poi però dovrà pensare anche al mercato. Perché il fatto che abbia solo un anno residuo nel suo accordo con la Juventus lo porta a dover fare valutazioni pesanti, se rinnovare o essere ceduto già quest’estate. Oppure aspettare la fine della prossima stagione e lasciare Torino da svincolato, a parametro zero. Ed è qui che l’Inter si inserisce nei discorsi per Chiesa, stando al giornalista Marco Barzaghi.

Chiesa nome particolare per l’Inter: la situazione sul mercato

LA POSSIBILITÀ A PARAMETRO ZERO – Chiesa non è certo un nome per il mercato dell’Inter (già) in corso, ma per il prossimo. Quest’estate Barzaghi indica altri club interessati: «Si è inserito il Napoli, naturalmente con Antonio Conte che lo stima tantissimo. Vorrebbe poi anche lui provare a rivitalizzarsi, sperando in un grande Europeo con Luciano Spalletti. C’è la Roma, con Daniele De Rossi che sta provando a portarlo nella capitale. L’Inter osserva e potrebbe farci un pensierino fra un anno, se nel frattempo Chiesa non trovasse un accordo con una squadra pronta ad acquistarlo con l’offerta giusta. Non è un mistero che Giuseppe Marotta e Piero Ausilio lo apprezzino, potrebbe essere una grande bella presa a zero fra un anno. A zero penso che Chiesa possa ingolosire diversi club».