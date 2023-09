Klaassen passa all’Inter: tre aspetti pro e uno contro in chiaroscuro

Davy Klaassen passa all’Inter dall’Ajax. Il trentenne, già a Milano, presto firmerà il suo nuovo contratto. Quali sono i pro e i contro dell’affare tecnico da parte del club nerazzurro

NUOVO ARRIVO − C’è un nuovo olandese volante in città, si chiama Klaassen. Il centrocampista, 30 anni, si è liberato dall’Ajax, da cui il contratto scadeva nel 2024, a zero per arrivare a Milano e vestire la casacca dell’Inter vice campione d’Europa. Il ragazzo oggi firmerà il nuovo contratto da un anno con opzione per il secondo a 1.5 milioni di euro a stagione. Arriva in Italia un giocatore di notevole esperienza, una vera e propria bandiera storica dell’ultimo Ajax. Un giocatore che ha collezionato con la maglia dei lancieri ben 321 presenze. Insomma, non proprio l’ultimo scappato di casa. Ma quali sono i pro e i contro, dal punto di vista tecnico, del colpo Klaassen?

I pro dell’affare Klaassen all’Inter

ESPERIENZA − Alla voce esperienza internazionale, Klaassen non è secondo a nessuno. Il centrocampista vanta 41 presenze con la Nazionale dell’Olanda e ha preso parte anche all’ultimo Mondiale in Qatar conclusosi solamente ai quarti di finale dalla lotteria dei rigori contro i futuri campioni dell’Argentina. In ambito di club, vanta ben 81 gettoni tra Champions ed Europa League con 16 gol realizzati e nove assist. Insomma, l’Inter si porta a casa un giocatore di estrema caratura ed esperienza, che arricchirà il centrocampo di Inzaghi, già forte di sé, ma orfano – in termini di statistiche e gettoni europee – di Marcelo Brozovic.

NUMERI − Klaassen fa parte di quella schiera di centrocampisti moderni, capaci di unire quantità e qualità. Dal punto di vista numerico, è un ulteriore aspetto da considerare. Nella sua carriera vanta ben 97 gol e 48 assist complessivi. Buonissima l’ultima stagione, chiusa con 10 gol e tre assist tra tutte le competizioni. Si tratta, dunque, di un centrocampista che sa vedere la porta e propenso ad attaccare spesso l’area di rigore. Nell’Inter di Inzaghi sarà una riserva di lusso, la prima alternativa a ruota dei tre centrocampisti.

CONDIZIONE FISICA − Tra i dati analizzati dall’Inter anche l’integrità fisica del ragazzo di Hilversum. Klaassen gioca con regolarità e senza traumi o disturbi fisici importanti praticamente da oltre due anni. L’ultimo problema, che lo ha tenuto fuori dai campi per un paio di settimane, è stato nel settembre del 2021 per un acciacco all’inguine. Per il resto, tanto minutaggio e spazio. Nelle ultime due annate singole ha giocato oltre le 40 partite stagionali. Lo status fisico gioca, dunque, a suo favore.

Il contro di Klaassen all’Inter

ESTERO CHIAROSCURO − L’unico dubbio su Klaassen è quello legato alle sue due esperienze al di fuori dell’Olanda. Il centrocampista orange ha giocato sia in Premier League con la maglia dell’Everton che in Bundesliga con quella del Werder Brema. In Inghilterra, ha vissuto una stagione piuttosto negativa, la 2017-18, collezionando 17 presenze tra tutte le competizioni senza segnare e fare assist. Meglio a Brema. Con la maglia dei tedeschi ha vissuto due stagioni: 7 gol e 6 assist in 38 partite alla prima e 9 reti e 7 assist in 39 partite alla seconda.