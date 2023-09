Ponciroli: «Mercato, Inter merita 9. L’unica cosa sbagliata»

Fabrizio Ponciroli ha parlato del mercato estivo dell’Inter e delle altre big del campionato di Serie A (e non solo).

ULTIMO GIORNO DI MERCATO – Queste le parole di Fabrizio Ponciroli nel corso de L’Editoriale su TMW Radio. «Che ultimo giorno di mercato mi aspetto? Potrebbe succedere di tutto, però come sempre le ultime ore sono sempre quelle delle grandi delusioni. Ci si aspetta sempre tanto, con il rischio che possa rimanere poco o nulla. Voglio vedere cosa farà il Milan dopo l’addio a Taremi, vedremo anche l’Inter, non mi aspetto però tantissimo visto che non c’è enorme disponibilità economica in Italia».

SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE – Ponciroli sui sorteggi di Champions League di ieri. «Tutto sommato ci è andata bene. La Lazio ha pescato il jolly, era difficile pensare a un girone così in linea con la qualità dei biancocelesti. L’Inter non avrà problemi, andrà sul velluto. Il Napoli dovrà stare un po’ attento, il Real Madrid si qualificherà ma dovrà fare attenzione. Il Milan è stato sfortunato, perché il PSG non ha più tutte quelle stelle ma ora è una squadra vera. A me però preoccupa il Newcastle, l’ho visto giocare in Premier League e corre come il Milan, questo può essere un problema».

VOTI – Ponciroli dà il suo voto al mercato delle big di Serie A. «La Roma è da 8, perché oltre a Lukaku è arrivato un grande centrocampista come Aouar. Il finale del mercato ha salvato la Roma, siamo in Italia, siamo passionali e l’arrivo di Lukaku sposta completamente il voto, perché se sta bene è un attaccante straordinario. Il Milan merita il 9, perché rivoluzionare in questa maniera una squadra con una cessione come quelli di Tonali con giocatori futuribili va premiato. È sicuramente rischioso ma voglio premiare questa voglia di rischiare, mi sembra funzionale al progetto. Il Napoli merita 7.5, tendente all’otto. Il post Scudetto è difficile per tutti, specialmente per chi non vinceva da così tanto. Lo hanno gestito bene e ha fatto il mercato che doveva fare, il capolavoro è aver tenuto Osimhen. La Lazio è da 5, è un mercato insufficiente perché non hanno sostituito Milinkovic-Savic e in attacco non ci siamo. Non puoi pensare che Immobile risolva sempre tutto, le alternative non sono di valore e credo sia un mercato che potrà causare problemi a Sarri. La Lazio deve fare la Champions, mi sarei aspettato qualcosa di più. L’Inter merita 9 perché Frattesi è il colpo del mercato italiano, credo sia stato un colpo eccezionale. Vendere Onana è un capolavoro assoluto, l’unica cosa sbagliata è che Lautaro Martinez possa fare tutto da solo. Dzeko forse poteva essere ancora utile. Il mercato della Juventus è da sette, è stato un mercato oculato e corretto perché Giuntoli è stato chiamato per risanare i conti. Non doveva fare il colpo a effetto, doveva rimettere i conti in ordine e ci sta riuscendo. La cosa che mi spaventa è la mancanza di un difensore importante. Bremer è un buon giocatore ma non un leader, Danilo non può fare tutto l’anno ai ritmi della passata stagione».