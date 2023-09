Klaassen colpo a sorpresa: poliedrico, ma ultimamente incursore

L’Inter a sorpresa ha completato il suo centrocampo con un nuovo innesto, Klaassen. L’olandese è un incursore, capace però di adattarsi a diversi ruoli in mezzo al campo.

NUOVO INNESTO – Davy Klaassen a sorpresa è un nuovo giocatore dell’Inter. I nerazzurri con lui puntellano ulteriormente il centrocampo. Aggiungendo un giocatore di talento, ma anche esperienza soprattutto internazionale. Un profilo che può fare da chioccia ai meno esperti come Frattesi e Asllani. Ma che giocatore è l’olandese?

PROFILO DA INCURSORE – Klaassen negli anni è diventato un centrocampista completo, capace di fare un po’ tutto in mezzo al campo. Persino regista. Questo perché, come punto di partenza, ha grande capacità di lettura tattica che gli permettono di adattarsi a moduli, compagni e compiti. Fin dalla sua prima esperienza all’Ajax però si è sempre distinto per la sua capacità di attaccare l’area avversaria. Da cui derivano 82 gol con la maglia dei lancieri. E così ha giocato anche lo scorso anno. Guardiamo le sue statistiche generali prese da FBREF:

L’olandese spicca nelle statistiche offensive. Gol, tiri, assist, xG, xA. Quando si tratta di finalizzare la manovra, di concretizzare il gioco, è lui che mette la ciliegina. Guardiamo i dati specifici sul possesso:

Klaassen non è un giocatore di possesso. Non fa il regista, non gestisce molti palloni e non aiuta più di tanto la manovra. Il suo lavoro è concentrato dalla trequarti in sù. Da dove, appunto, si occupa di dare qualità e chiudere le azioni. Un profilo tecnico simile, solo dal punto di vista dell’impiego, a quello di Samardzic. Caratteristiche che evidentemente l’Inter cercava. Con in più esperienza e duttilità.