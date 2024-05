Inter, Braglia replica a Tudor: «Meglio tacere! Se è per questo…»

L’Inter ha vinto lo scudetto a cinque giornate dalla fine e quindi adesso è comprensibilmente più rilassata. Braglia replica alle dichiarazioni di Tudor che ha valutato positivamente il suo percorso alla Lazio, tanto da mettere in mezzo i Campioni d’Italia: di seguito l’intervento dell’ex portiere a TMW Radio

PARAGONI INSENSATI – L’Inter di Simone Inzaghi ha vinto lo scudetto nel derby del 22 aprile con il Milan e adesso sia mentalmente che fisicamente è comprensibilmente più rilassata e meno affamata del solito. Secondo l’ex portiere Simone Braglia, il paragone fatto da Igor Tudor, tecnico della Lazio, con la squadra Campione d’Italia è fuori luogo.

Inter prima… ma anche la Lazio: Braglia replica a Tudor

MEGLIO IL SILENZIO – Tudor infatti, che nel prossimo fine settimana sfiderà proprio l’Inter a San Siro, ha affermato che con lui in panchina la Lazio è idealmente prima in classifica insieme ai nerazzurri di Simone Inzaghi e all’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Braglia replica in modo secco: «Meglio tacere in certe occasioni, si deve gestire una situazione del genere. Non gli fa onore. L’Inter, se è per questo, da quando ha la matematica del titolo da tre gare ha un po’ mollato».