Inzaghi: «Arnautovic e Buchanan: ho una colpa! Pensiero a Sensi»

Inzaghi è intervenuto al termine di Frosinone-Inter, partita valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A andata in scena allo stadio Benito Stirpe. Di seguito quanto rivelato a DAZN

RESPONSABILITÀ – Simone Inzaghi parla così dopo Frosinone-Inter: «Mkhitaryan? Diciamo che stasera si è riposato. Tecnicamente i ragazzi sono stati bravissimi, hanno giocato molto bene e in fase di possesso abbiamo fatto molto bene. In fase di non possesso si poteva fare meglio, abbiamo corso qualche rischio ma al di là di quello abbiamo fatto un’ottima prestazione contro una squadra che per quanto si è visto in campo non meritava questo risultato. Saltello solo abbozzato? Ieri durante il torello con i ragazzi avevo sentito una piccola contrattura al polpaccio, ma con i tifosi abbiamo un ottimo rapporto e quest’anno il percorso lo abbiamo dedicato anche a loro».

CALCIATORE PENSANTE – Inzaghi parla così della prestazione di Nicolò Barella: «Solitamente abbiamo Mkhitaryan che fa il lavoro del doppio mediano, stasera avevamo più Frattesi per la profondità. Poi Barella è un campione, è un giocatore pensante e sa quello che deve fare. Una mezzala molto forte, sono anni che fa grandi campionati».

RISPOSTE – Inzaghi svela poi cosa sta osservando in questo finale di stagione: «Stasera ho avuto ottime risposte ma non avevo bisogno della gara di stasera. C’è qualche giocatore, penso Arnautovic e Buchanan, che hanno fatto un grande lavoro ma per colpe mie non hanno avuto lo spazio che meritavano. Sono contento per Sensi che si è allenato sempre al massimo cercando di rosicchiare un po’ di spazio che non è facile dare. Il mio pensiero va a lui che ha fatto un’ottima annata e delle settimane perfette».

PEDINA IMPORTANTE – Inzaghi punta molto su Davide Frattesi: «Come immagino la seconda stagione all’Inter di Frattesi? Io spero che possa confermarsi con questi numeri, poi dipenderà molto da lui. È arrivato all’Inter, si è inserito subito bene, ha lavorato e pedalato per arrivare a quel traguardo che tutti insieme abbiamo raggiunto. Poi nel calcio bisogna fare delle scelte, io di questo gruppo non vorrei rinunciare a nessuno perché vincere uno scudetto il 22 aprile con tutti questi record devo fare un complimento a questi ragazzi».

POSIZIONE – Inzaghi spiega come vede meglio Tajon Buchanan: «Buchanan ci dà qualcosa di diverso perché ha un buon dribbling e un ottimo destro, sulla corsia destra abbiamo tante alternative. Poi ho trovato un Carlos Augusto che fa il terzo e mi lascia tranquillo. Per cercare di alternare Dimarco ho messo lì Buchanan e mi sta dando grandi risposte. Sommer non è stato una scoperta a livello di campo perché tutti sappiamo quello che ha fatto in carriera, ma al di là di quello è un uomo di spessore e un mattone importante nello spogliatoio».

CAPITANO – Inzaghi chiude parlando del ritorno al gol di Lautaro Martinez, con tanto di sigillo stagionale: «Ne parlavano del gol che non arrivava, però è il nostro capitano, avevamo aggiunto lo scudetto e quindi deve continuare così. Non dimentichiamo che al di là dei gol ha fatto una rete al 91′ in finale di Supercoppa che ci ha permesso di portare un trofeo in bacheca».