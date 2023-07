Samardzic obiettivo Inter: talento tanto, ma ancora da sviluppare

Lazar Samardzic è un nuovo obiettivo dell’Inter. Il centrocampista dell’Udinese, classe 2002, è un talento che ha già dimostrato di poter avere un impatto in Serie A, ma ha ancora diversi ambiti in cui migliorare.

AGGIUNTA ALLA LISTA – Il nome di Lazar Samardzic è comparso sui radar di mercato dell’Inter. Il centrocampista dell’Udinese si inserisce così nell’elenco dei potenziali rinforzi per la mediana nerazzurra. Che in queste prime settimane di mercato ha già visto alternarsi Milinkovic-Savic, Frattesi, che resta sempre il favorito, e Koopmeiners. Cosa possiamo dire del talento tedesco?

TALENTO GIOVANE – Il giocatore dell’Udinese in primo luogo è il più giovane dei profili in elenco. Samardzic è un classe 2002, che nelle ultime due stagioni è diventato un titolare in Serie A. Accumulando 1901 minuti nel 2022-2023. Giovane quindi, ma con già esperienza vera di campo. Il suo talento più evidente è quello tecnico, che si traduce in qualità offensiva. Il tedesco sa segnare, produrre assist, far sentire la sua presenza nella trequarti offensiva. Attenzione però a considerarlo un prodotto finito. Ci sono infatti tanti aspetti in cui Samardzic deve ancora sviluppare il suo talento. Il potenziale è altissimo, ma serve lavoro e contesto. Vediamo con le statistiche di FBREF in cosa nello specifico il giocatore deve ancora crescere.

AMBITI DI CRESCITA – Per essere un centrocampista di qualità, il tedesco tocca ancora pochi palloni. Ecco le sue statistiche sul possesso palla:

La sua presenza è praticamente limitata alla trequarti offensiva, dove diventa effettivamente una presenza rilevante. Ma il suo lavoro a centrocampo, in impostazione, è ancora limitato. Così come lo sfruttamento delle sue doti palla al piede per risalire il campo. Deve imparare a farsi vedere di più, ricevere più palloni in un’area più estesa di campo, aumentando così la sua zona di influenza. Visto questo non stupiscono le sue statistiche sui passaggi:

Samardzic deve sviluppare il suo gioco a corto e medio raggio. Al momento è poco coinvolto in impostazione e ha poca attitudine al gioco associativo. Il suo talento però suggerisce che molto si possa migliorare in questo ambito, visto che ha tecnica e visione. Infine, il classe 2002 si occupa davvero poco della fase difensiva:

Anche questa una conseguenza del suo ruolo offensivo, che possiamo indicare come quasi da trequartista, con le spalle coperte da Lovric e Walace. Tuttavia immaginandolo come interno all’Inter è impossibile considerarlo così poco efficace in non possesso. Samardzic insomma rappresenta un investimento interessante, ma con degli ambiti di sviluppo ben chiari.