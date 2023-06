Koopmeiners terza via del centrocampo: un vantaggio su tutti

Sul mercato dell’Inter è apparso il nome di Koopmeiners. La terza opzione per il centrocampo uscita fino ad ora. Che ha però un vantaggio sulle altre due.

TERZA OPZIONE – La novità del giorno sul mercato Inter è il nome di Teun Koopmeiners. Il numero sette dell’Atalanta diventa così la terza opzione per la mediana di Inzaghi, dopo Milinkovic-Savic e Frattesi. L’olandese però rispetto alle altre due opzioni ha un vantaggio. Parliamo di una questione tattica.

CENTROCAMPISTI DI DESTRA – Sia Frattesi che Milinkovic-Savic infatti giocano di preferenza sulla destra del centrocampo. La loro carriera nasce e si sviluppa da interno di destra della mediana a tre. Un ruolo che all’Inter è occupato da Barella. E quindi il loro inserimento richiederebbe o un’alternanza o un cambiamento tattico. Un problema che con Koopmeiners invece non si pone.

RUOLO NATURALE – L’olandese infatti è mancino. E per quanto all’Atalanta abbia giocato praticamente ovunque, il suo ruolo più indicato è proprio quello di centrocampista di sinistra. Koopmeiners infatti non solo così si trova sul piede forte, ma ha anche la capacità di allargarsi in fascia per combinare con l’esterno di ruolo. Un po’ come fa Barella a destra. Tatticamente insomma, il suo inserimento nella mediana dell’Inter sarebbe decisamente più immediato. Soprattutto se una cessione di Brozovic spostasse Calhanoglu al centro in modo fisso.