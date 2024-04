Elogio a Matteo Darmian, il più sottovalutato dei campioni (d’Italia)

Matteo Darmian è tra i protagonisti meno in vista della seconda stella dell’Inter. Tuttavia il numero 36 rimane una pedina fondamentale della squadra Campione d’Italia.

SOLA NON TI LASCIO MAI – Al 1° settembre 2023 Matteo Darmian non figurava tra i titolari dell’Inter. Per il ruolo di terzo di destra era arrivato Benjamin Pavard a dare nuovo smalto alla retroguardia nerazzurra. E per il ruolo di quinto a centrocampo Denzel Dumfries rimaneva una risorsa più fresca, in grado di fare maggiormente la differenza nell’ultimo terzo di campo. Eppure, indovinate un po’? Ora che la seconda stella è realtà in casa Inter, bisogna notare che Darmian è il sesto giocatore più usato da Simone Inzaghi (escludendo Yann Sommer). Sopravanzando di gran lunga i due compagni di corsia per minuti in campionato: 2.210 per il numero 36, 1.499 per l’olandese e 1.406 per il francese (a lungo fuori per infortunio, va detto). Per l’ennesima stagione, tra l’indifferenza generale, Darmian si conferma mister affidabilità. Oltre che un giocatore bravo a capire i momenti della stagione.

Darmian, l’uomo giusto al momento giusto

L’UOMO DEI GOL PESANTI – Nella stagione 2020/21, la prima all’Inter, Darmian aveva firmato gol pesantissimi nella cavalcata verso il diciannovesimo Scudetto nerazzurro (su tutti, quelli decisivi contro Cagliari e Verona ad aprile). E quest’anno non è da meno, sebbene il numero 36 abbia giocato in anticipo. Segnando il gol che apre la goleada all’Atalanta del 28 febbraio, che spazza via l’asterisco dalla classifica di Serie A. E firmando il momentaneo vantaggio contro il Napoli lo scorso 17 marzo. Due reti che non entreranno nelle compilation dei gol più belli della seconda stella, che dal peso specifico che non si può sottovalutare. Esattamente come l’intera carriera di Darmian in maglia Inter. Che continuerà almeno per un altro anno grazie al meritato rinnovo, per quello che è uno dei leader più silenziosi di questa Inter.