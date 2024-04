L’Inter pensa al futuro ma le stelle sono già in casa: due si preparano!

L’Inter si prepara a puntare su due stelle in vista della prossima stagione. Saranno loro due i principali osservati in questo finale di stagione con il ventesimo scudetto già cucito sul petto.

SPINTA – Conquistato il ventesimo scudetto in casa del Milan, l’Inter si proietta già alla prossima stagione con il ventesimo scudetto sul petto e la seconda stella cucita sopra lo stemma. Per la stagione che arriverà, con un campionato europeo che affronteranno molti titolari dell’Inter, ecco che Simone Inzaghi da adesso in poi guarderà con un occhio di riguardo a chi ha giocato di meno in questa stagione. Il tecnico piacentino ha messo nel mirino due difensori che col tempo potrebbero prendersi una maglia da titolare anche in vista dell’età a cui alcuni nerazzurri si avvicinano e poi per alcune partenze, probabili, come quella di Denzel Dumfries sugli esterni.

Inter, su chi punti? Due work in progress!

LAVORO – Chi andrà a gioire quasi sicuramente durante la prossima stagione è Tajon Buchanan. Il talentuoso esterno canadese potrebbe prendere il posto di Dumfries – vista anche la partenza di Cuadrado – e giocarsi le sue chance come riserva di Darmian o prendersi comunque il posto, viste anche le tante partite tra coppa e campionato. A seguire spazio anche per Yann Bisseck che potrebbe insidiare Benjamin Pavard dopo le tante occasione sfruttate nel corso di quest’anno. Archiviata la stagione dove saranno sicuramente spesso titolari per provare a inserirsi definitivamente, nel corso dell’estate si capirà se ci sarà spazio per queste due stelle che potrebbero trascinare l’Inter a grandi traguardi.