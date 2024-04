Inzaghi e le punte, da Milan-Inter arriva un messaggio

In Milan-Inter Inzaghi ha effettuato una scelta che può sembrare normale, ma per la sua gestione della stagione è abbastanza inconsueta. Una scelta che riguarda il reparto offensivo.

SCELTE IN ATTACCO – Si è parlato molto per tutta la stagione della composizione del reparto offensivo dell’Inter. Fin dall’estate. E dalla partita col Milan, cioè quella che ha consegnato ufficialmente lo scudetto ai nerazzurri, si può leggere un messaggio mandato da Inzaghi proprio a questo proposito.

SOLO I TITOLARI – In Milan-Inter infatti il tecnico si è affidato ai suoi titolari per l’attacco. Cioè Thuram e Lautaro Martinez. Come sempre, verrebbe da dire. Fin qui niente di nuovo. I due però sono rimasti in campo entrambi tutti i novantotto minuti. Senza cambi. E senza che nessun’altra punta entrasse. Sanchez e Arnautovic insomma malgrado fossero disponibili non hanno visto il campo. Nemmeno part time. Inzaghi ha deciso di affidarsi ai suoi uomini di maggior spessore, sia tecnico che di personalità. E solo a loro. Indicando in modo chiaro la distanza tra titolari e riserve anche nelle sue gerarchie.