Mkhitaryan in Milan-Inter va veramente come un treno

Milan-Inter ha visto tra i suoi protagonisti anche Mkhitaryan. Che ha semplicemente corso come un treno, risultando dominante nelle statistiche della corsa.

PRESENTE NELLA SFIDA DECISIVA – Mkhitaryan è stato uno dei protagonisti assoluti della stagione dell’Inter. L’imprescindibile di Inzaghi, l’uomo più impiegato della stagione, l’arma segreta di quel tritacarne che è diventato il centrocampo nerazzurro. Poteva quindi mancare la sua prestazione nella sfida col Milan? Ovviamente no. E coi rossoneri l’armeno impressiona per l’impatto fisico della sua partita.

DOMINIO NELLA CORSA – A guardare i dati del report della Lega Serie A, Mkhitaryan è semplicemente andato come un treno. Letteralmente. La sua prestazione nella corsa è stata al top in tutte le voci statistiche. Per cominciare, il numero 22 nerazzurro è risultato primo per km percorsi con 12,829. Risultando anche primo nella voce specifica sulla quantità di questi km percorsi correndo, con 7,968. Ma le sue doti da maratoneta non stupiscono ormai, magari non ci si aspetta che Mkhitaryan sia anche il più veloce in campo. L’armeno risulta terzo per velocità media nella corsa con 11,03 km all’ora. Quelli che lo superano però sono Frattesi (di poco col suo 11,04) e Asslani, che in due hanno 34 minuti giocati contro i 98 del compagno. Come ciliegina finale, l’arma segreta di Inzaghi è pure secondo per velocità assoluta raggiunta. I suoi 33,1 km di velocità di punta sono superati solo da Thuram. Una prestazione fisicamente scintillante. Da treno di Yerevan.