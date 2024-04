Visnadi: «Lautaro Martinez intoccabile! Zirkzee-Inter? Una valutazione»

Lautaro Martinez è uno dei grandi protagonisti dello scudetto dell’Inter e, con molta probabilità, sarà anche il capocannoniere della Serie A 2023-2024 pur non segnando dal 28 febbraio. Visnadi, a Radio Radio, ne celebra le doti e valuta le voci di mercato su Zirkzee.

IL MIGLIORE – Gianni Visnadi vede un simbolo dello scudetto dell’Inter ed esclude che – anche in caso di offerte – debba essere ceduto: «Lautaro Martinez non lo cambierei con nessuno al mondo, per come si identifica nella squadra e per come la squadra si identifica con lui. Lui è tanto squadra, è un leader assoluto. Non lo sacrificherei per nessuno. Joshua Zirkzee è un obiettivo di molti, ma non è ancora quel tipo di giocatore. Però non capisco come l’Inter possa pensare a Zirkzee».

Visnadi dice no a Zirkzee come sostituto di Lautaro Martinez all’Inter

ESCLUSIONE – Visnadi non solo non crede a Zirkzee come sostituto del capocannoniere Lautaro Martinez, ma nemmeno all’attaccante del Bologna come acquisto dell’Inter. Per motivi anche economici: «Sinceramente sarei molto sorpreso, però chiarò che col nuovo prestito la proprietà cinese ha preso del tempo. In attesa del compratore, che prima o poi arriverà, credo che operazioni così onerose mi sembrino molto difficili. Mi terrei molto stretto tutti i giocatori di oggi».