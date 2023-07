Inter, tutto attorno a Lukaku: il belga al centro del progetto

Il mercato dell’Inter ha un nome che ha evidentemente la priorità su tutti. Quello di Romelu Lukaku. La conferma del belga è il grande obiettivo della società, che lo ha messo al centro del progetto.

CENTRO DEL MERCATO – Il mercato dell’Inter, anche se siamo appena a luglio, ha già i suoi tormentoni. Sia in entrata che in uscita. Con la società che al solito deve muoversi tra limiti e paletti, cercando di completare una rosa numericamente povera mantenendo al contempo alta la competitività. E proprio per questo secondo obiettivo c’è un nome evidentemente centrale nelle idee nerazzurre. Quello di Romelu Lukaku.

SITUAZIONE CHIARA – Il belga nella scorsa stagione è tornato all’Inter, ma solo in prestito e solo per un anno. Si sapeva insomma che si sarebbe dovuto valutare la sua posizione questa estate. Viste le difficoltà affrontate soprattutto per gli infortuni, più volte si è letto già a stagione in corso di operazione bloccata o avviata. Superate le suggestioni del momento, ora la situazione Lukaku è una certezza: l’Inter ci punta. E ci punta tanto. Forse tutto.

OBIETTIVO CONFERMA – DI fatto l’attaccante è il nome centrale del mercato Inter. Quello che permette di giustificare altre cessioni, che spiega certi sacrifici. Il nome che, anche da solo, permette di pensare a un campionato da protagonisti. Lukaku è il grande totem del mondo nerazzurro. Il nome messo al centro di tutto. Davanti a tutto. La sua presenza è il riferimento assoluto. E quindi il primo passo è riuscire a confermarlo in rosa.