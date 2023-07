Inter su Samardzic! Profilo ideale (con una sola lacuna) per il centrocampo

L’Inter segue con attenzione Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese. Per le necessità dei nerazzurri, il serbo 21enne è un profilo ideale sotto tutti gli aspetti.

NUOVO DERBY – Dopo aver vinto quello per Marcus Thuram (qui l’annuncio ufficiale), l’Inter si appresta a un altro derby di mercato contro il Milan. E stavolta il protagonista è un centrocampista già noto al calcio italiano. Si tratta di Lazar Samardzic, centrocampista serbo dell’Udinese. Al momento quello dei nerazzurri è un interesse esplorativo, nessuna trattativa è ancora stata imbastita. Tuttavia possiamo già affermare che il 21enne bianconero ha tutte le carte in regola per essere un acquisto ideale.

PROFILO IDEALE – Al netto delle trattative relative all’uscita di Marcelo Brozovic e all’ingresso di Davide Frattesi, al momento l’Inter ha un vuoto numerico a centrocampo. Ed è quello lasciato da Roberto Gagliardini, rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto (qui il saluto del club). Un vuoto che Samardzic colmerebbe offrendo migliori garanzie dell’ex numero 5 sotto ogni aspetto. In primis l’età (il serbo è nato il 24 febbraio 2002) e poi il costo a bilancio (al momento guadagna 400mila euro, mentre Gagliardini era a quota 1,5 milioni netti all’anno). Infine, Samardzic per l’Inter rappresenterebbe un notevole upgrade anche in termini tattici.

JOLLY (QUASI) COMPLETO – Definire con precisione il ruolo di Samardzic non è affatto facile. Il serbo è un autentico jolly del centrocampo, in grado di ricoprire ogni posizione dall’avamposto della difesa fino alla trequarti offensiva. Si trova tuttavia perfettamente a suo agio nei panni della mezzala, come si può vedere dalla heatmap (presa da SofaScore) della sua ultima stagione in Serie A:

Come si può osservare, Samardzic ama partire dalla posizione di interno destro di centrocampo. Cosa che gli consente poi di accentrarsi eventualmente per scatenare il suo sinistro più che educato. Ma ai punti di forza del serbo non va aggiunto solo la duttilità tattica. Bisogna infatti considerare che, nonostante la giovane età, Samardzic ha già due stagioni di Serie A alle sue spalle. Per un totale di 7 gol e 6 assist in 59 presenze. Numeri che assumono un peso specifico differente se si considera che una sua partita durava in media 39 minuti. L’unica dolente che lo riguarda è relativa forse a questo: Samardzic non è certo un profilo da gettare nella mischia, la sua esperienza è forse ancora prematura. Rimane tuttavia un innesto ideale, per tutti i motivi descritti sopra, per il centrocampo dell’Inter, considerando che le difficoltà nerazzurre sul mercato.