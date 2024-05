Lazio-Inter Primavera, le formazioni ufficiali: tridente e cambio in porta

Alle ore 13.00 è in programma il calcio d’inizio di Lazio-Inter Primavera, sfida valevole per la trentatreesima giornata del campionato. Nerazzurri ancora con l’obiettivo di mantenere ben saldo il primo posto nella regular season, con la Roma seconda a tre punti di distanza. Di seguito le scelte dei due allenatori per la partita di oggi.

PRIMO POSTO IN PALIO – Dopo il pareggio contro il Verona nella scorsa giornata, Lazio-Inter Primavera di oggi rappresenta l’obiettivo per la squadra di Cristian Chivu di tornare alla vittoria e, a due gare dal termine del campionato, mantenere saldo il primo posto in campionato, prima della fase scudetto. Per riuscirci bisognerà avere la meglio proprio sui biancocelesti che si trovano al momento quarti in classifica, reduci anche loro da un pari Caccia anche a tre punti che per i nerazzurri sarebbero importantissimi per mantenere ben saldo il primo posto in campionato, per chiudere la regular season al primo posto dopo aver già centrato la qualificazione alla fase scudetto. Chivu schiera il tridente e in porta lancia Raimondi al posto di Calligaris: di seguito le formazioni ufficiali di Lazio-Inter Primavera.

Lazio-Inter Primavera, le formazioni ufficiali e le scelte di Chivu

LAZIO (4-3-3): Renzetti; Zazza, Bordon, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Nazzaro, Sardo; Sana Fernandes, D`Agostini, Kone.

In panchina: Magro, Martinelli, Napolitano, Balde, Serra, Tredicine, Sulejmani, Ferrari, D`Alessandro, Bordoni, Cuzzarella.

Allenatore: Stefano Sanderra.

INTER (4-3-3): Raimondi; Aidoo, Stante, Stabile, Cocchi; Akinsanmiro, Stankovic, Di Maggio; Kamatè, Sarr, Owusu.

In panchina:Tommasi, Zamarian, Bovo, Quieto, Matjaz, Spinacce, Miconi, Mazzola, De Pieri, Alexiou, Lavelli.

Allenatore: Cristian Chivu