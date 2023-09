Klaassen già a Milano, visite mediche con l’Inter in corso!

Come un fulmine a ciel sereno è arrivata pochi minuti fa la notizia della chiusura dell’accordo tra Inter e Ajax per Davy Klaassen. Ulteriori aggiornamenti arrivano dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che riporta come il centrocampista olandese sia già a Milano e stia svolgendo le visite mediche.

ITER IN CORSO – Chiusura velocissima per il centrocampista in casa Inter: sarà l’olandese Davy Klaassen il nuovo elemento della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Accordo per due stagioni, con il giocatore che è addirittura già a Milano e sta svolgendo le visite mediche. Poi le firme e l’annuncio entro le 20 di questa sera, quando il calciomercato estivo chiuderà ufficialmente.