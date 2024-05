Carlos Augusto, direzione sempre più chiara… Buchanan lo conferma!

Con una grande prestazione da terzo di sinistra in difesa nello 0-5 di Frosinone-Inter, Carlos Augusto va sempre più nella direzione – in vista della prossima stagione – di un cambio di ruolo vero e proprio. Lo conferma anche l’impiego di Tajon Buchanan, che ha trovato il gol proprio partendo da sinistra.

CAMBIO DI RUOLO – Una delle (pochissime) lacune registrate in questa stagione nell’Inter di Simone Inzaghi è sicuramente un’alternativa a sinistra in caso di assenza di Alessandro Bastoni. Coperta parzialmente da Francesco Acerbi, a stagione in corso il tecnico si è giocato la carta da novanta. Ovvero spostare Carlos Augusto proprio nel ruolo di terzo di difesa. Come ieri sera a Frosinone, dove è sceso in campo da titolare proprio in quella posizione, garantendo una prestazione di grande solidità e di affidabilità.

Carlos Augusto, direzione chiara: il ruolo di Tajon Buchanan

CONFERMA – Una conferma del fatto che Carlos Augusto sembra andare sempre più verso un cambio di ruolo in vista della prossima stagione arriva anche dallo stesso Tajon Buchanan. Che, mentre tutti pensavano potesse essere un ricambio a destra, è diventato a tutti gli effetti una pedina sulla fascia sinistra. Simone Inzaghi lo ha spesso provato lì e ieri lo ha messo di nuovo in campo al posto di Federico Dimarco, dove ha anche trovato un fantastico spunto personale per il gol dello 0-3. Il suo primo non solo all’Inter, ma in Serie A in generale.

ALTERNATIVE – Ecco quindi una riprova che a sinistra – così come a destra – grazie alla duttilità dei giocatori l’Inter ha la possibilità di contare su diverse alternative. Un fattore importante in vista di una stagione, la prossima, che si preannuncia già infinita per il numero di partite e di competizioni da affrontare. Compreso il Mondiale per Club 2025. Carlos Augusto e Tajon Buchanan sono pronti a scambiarsi a sinistra, andando verso i ruoli di vice-Bastoni e vice-Dimarco. Ma con la possibilità di spostarsi anche in fascia (il brasiliano) e sulla destra (il canadese) all’occorrenza.