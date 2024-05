Inzaghi nella storia dopo Frosinone-Inter: secondo gradino del podio

Il roboante 0-5 di Frosinone-Inter, arrivato peraltro senza nemmeno dover fare troppa fatica, segna a suo modo la storia per il club e soprattutto per Simone Inzaghi. Che, per numero di punti fatti in un campionato di Serie A, sale sul secondo gradino del podio.

SORPASSO – Simone Inzaghi mette la freccia e, con lo 0-5 di Frosinone-Inter, supera Antonio Conte. Entrando così ancora di più nella storia, dopo essere già diventato il tecnico che ha portato la seconda stella in casa nerazzurra. Sono infatti 92 i punti messi ora a segno dalla squadra in questo campionato di Serie A, dominato in lungo e in largo. Con la squadra del tecnico salentino che, nella stagione dello scudetto 2020-2021, si fermò a quota 91. Questo significa che Inzaghi è il secondo tecnico nella storia dell’Inter per numero di punti fatti, dietro soltanto a Roberto Mancini, con 97.

Inzaghi, secondo posto: dopo Frosinone-Inter è caccia al primo

MIRINO – Ma, naturalmente, non è finita qui. Perché i punti da conquistare sono ancora 6. E proprio Simone Inzaghi, dopo la vittoria in Frosinone-Inter, ha ancora Roberto Mancini nel mirino. Potenzialmente i nerazzurri possono infatti arrivare a quota 98, in caso di vittorie contro la Lazio (alla prossima giornata, domenica 19 maggio ore 18) e contro il Verona, l’ultima giornata in trasferta allo stadio Bentegodi. Due vittorie che proietterebbero in tutto e per tutto Simone Inzaghi nell’olimpo dei più grandi allenatori mai passati non solo all’Inter, ma anche in Italia.

CLASSIFICA – Nel computo generale del record di punti in Serie A, in caso di arrivo a 98, Simone Inzaghi e l’Inter del ventesimo scudetto si piazzerebbero al secondo posto nella classifica generale di punti conquistati in un campionato. Al primo posto la Juventus dei 102 punti di Antonio Conte nella stagione 2013-2014, al terzo ci sarebbe proprio un’altra Inter, quella appunto di Mancini con 97. Fermo a quota 92 con due partite da giocare, ora il primo tecnico da mettere nel mirino per Inzaghi è Massimiliano Allegri, che nella stagione 2017-2018 conquistò il titolo con la Juventus realizzando 95 punti.