Di Francesco: «5-0 risultato bugiardo! Hanno fatto falli non puniti»

Di Francesco in conferenza stampo dopo il match tra Frosinone e Inter. Il tecnico dei ciociari ha commentato la partita in sala stampa. Sul posto il nostro inviato.

CONFERENZA DI FRANCESCO − Eusebio Di Francesco in conferenza stampa al termine di Frosinone-Inter.

Di Francesco, qual è il fattore che la preoccupa di più in questo momento?

L’aspetto psicologico. Loro hanno tirato sei volte in porta e fatto cinque gol. Avuto cinismo, mi dà fastidio questo 5-0 e lo ritengo bugiardo. Ci deve far riflettere, dobbiamo trovare la solidità delle ultime gare. Il risultato spesso fa la differenza. Malizia, fortuna, poco cinici, un po’ per tutto non siamo stati bravi.

Differenza tra i campioni d’Italia e le squadre giù?

Fatta partita che doveva fare, fatti diversi falli non subiti. C’è stata tanta chiacchiera in questa settimana che ha condizionato la preparazione della partita. C’è differenza ovviamente, prendendo le due rose. Ma voi guardate il 5-0, ma è bugiardo.

Di Francesco, come sta Mazzitelli? E adesso dovete pensare agli altri?

La simultaneità sarebbe la cosa più giusta, nuovamente lo spezzatino ci sarà prossima settimana. Guardiamo gli altri con lo stesso atteggiamento che ha avuto l’Inter con noi. Ovvero fare partite vere. Mazzitelli difficilmente sarà disponibile a Monza.

La prestazione difficile di Zortea e Reinier?

Gelli non si è allenato durante la settimana, scelta fatta per questo con Reinier. Gelli è entrato a partita in corso. Quando prendi 5 gol il dito va puntato alla linea difensiva in generale. Ma non vedo negatività, io guardo anche i lati positivi.

Contraccolpo?

Non ci deve essere, da domattina bisogna ripensare alla prossima partita. Ritrovare quella solidità che non possiamo perdere, con quei gol presi avendo i due difensori dietro la linea. Questi errori non ce li possiamo permettere.