Inzaghi e la conferma del nuovo status: il valore di un confronto con Conte e Motta

Simone Inzaghi ha dimostrato in questa stagione di essere giunto all’apice del suo percorso di crescita e maturazione da allenatore dell’Inter. Nel prossimo anno la possibile sfida con Antonio Conte, sulla panchina del Napoli, e Thiago Motta, su quella della Juventus, per confermare il nuovo status.

NUOVA REALTÀ – Simone Inzaghi è maturato sul piano professionale e sul piano umano da quando allena l’Inter. La vittoria della seconda stella, sesto trofeo ottenuto con i nerazzurri, ne ha legittimato lo status di allenatore top del nostro campionato. Un ruolo che gli veniva riconosciuto parzialmente, in quanto la solidità dei suoi schemi e la bellezza del suo gioco non avevano prodotto successi ritenuti all’altezza del livello richiesto per quello step successivo. Uno step riconosciuto anche dalla nuova dirigenza americana, che nei prossimi giorni lo incontrerà per definire il proprio futuro insieme.

Inzaghi e l’innalzamento del livello: che sfida con Motta e (probabilmente) Conte

IL GIUSTO MIX – Da allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha progressivamente consolidato il suo status, riuscendo a porre a termine il grande proposito della sua esperienza in nerazzurro: conciliare la spettacolarità del gioco con la capacità di gestire la tensione delle partite più delicate, quelle in cui si decide la stagione. Incontri come quello di Firenze, quello di Roma, i match casalinghi con Juventus e Atalanta, giunti in un periodo ravvicinato della stagione, confermano l’abilità della squadra nerazzurra di gestire con efficacia la pressione di un incontro pesante e gli ostacoli rappresentati dalla pericolosità delle azioni offensive avversarie.

IL CONFRONTO – Inzaghi è pronto a sfidare Thiago Motta, prossimo allenatore della Juventus, e probabilmente anche Antonio Conte, molto vicino al Napoli di Aurelio De Laurentiis. Quale occasione migliore per provare a confermare, alla propria dirigenza, alla propria tifoseria e al mondo del calcio, di aver acquisito in maniera definitiva uno status superiore? Ai posteri l’ardua sentenza, consci di quanto un successo contro le compagini guidate da tali allenatori ne farebbe ulteriormente risaltare il valore anche a livello internazionale.