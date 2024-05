Di Lorenzo tra Inter e Juventus? Una avanti! La richiesta del Napoli

Di Lorenzo è ad un punto di non ritorno col Napoli, tanto che oggi potrebbe giocare la sua ultima partita. Inter e Juventus in agguato.

PUNTO DI NON RITORNO − Alfredo Pedullà aggiorna sulla situazione di Giovanni Di Lorenzo. L’addio è praticamente quasi certo: «Di Lorenzo, discorso da approfondire perché parliamo del capitano del Napoli e oggi sulla carta è un punto di non ritorno. Ha scelto e deciso di andare perché evidente che sia stata una stagione tormentata e qualche cosa in più nelle sue spalle gli è stata messa. Vuole andare via anche perché quando ha sentito che in caso di offerta il Napoli lo avrebbe mandato via allora lì il tappo è saltato, si è sentito l’ultima ruota del caro. Ad oggi rottura insanabile».

DERBY D’ITALIA − Poi Pedullà, sempre tramite il suo profilo YouTube, ha parlato dell’eventuale avvio di un derby d’Italia per Di Lorenzo: «Inter o Juventus? Più la Juventus che l’Inter. L’Inter perché magari deve fare una scelta su Dumfries, che ha contratto in scadenza nel 2025, profilo sempre piaciuto, sembra un po’ Darmian. La Juventus ha qualche chance in più perché ha più esigenze in quel ruolo. Il rapporto e il gradimento di Giuntoli da 1 a 10 è 11. Manna potrebbe essere il trait d’union. Richiesta non sotto i 20».