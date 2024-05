Graziani sicuro: «Sarà un’Inter ancora più competitiva! Rinnovi obbligati»

Graziani non ha dubbi sul futuro roseo e forte dell’Inter. L’ex giocatore si esprime anche sui rinnovi in casa nerazzurra, definiti obbligatori.

TRANQUILLI − Ospite negli studi di Sport Mediaset XXL, Francesco ‘Ciccio’ Graziani tranquillizza i tifosi nerazzurri: «Questo campionato ci lascia qualcosa di bello come l’Inter, l’Atalanta, il Bologna e qualcosa di negativo e più deludente come il Napoli, il Milan, ma anche il Sassuolo che ritrova la Serie B dopo tanti anni. Mercato? Non credo che vadano via in tanti all’Inter, poi hanno due preso due giocatori molto importanti e ora ci saranno i rinnovi obbligatori che avverranno, serve ovviamente pazienza. Questa società che arriva non credo che non voglia migliorare l’Inter, altrimenti sarebbe un controsenso. Tifosi Inter tranquilli, ci sono poi Marotta e Ausilio. Sarà una squadra ancor più competitiva e forte».