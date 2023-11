Furlani ancora: «Milan è stato vicino al fallimento! Da Elliot a Red Bird…»

Furlani, dopo aver fatto il punto sul nuovo stadio e non solo, in un suo intervento sempre in occasione del “DLA Piper Sport Forum” allo stadio San Siro, ha parlato del passaggio da Elliot al fondo Red Bird.

VICINI AL FALLIMENTO – Giorgio Furlani ha svelato un clamoroso retroscena legato al Milan e il percorso che ha portato il club rossonero al passaggio di società: «Quando ero con Elliott c’è stato un finanziamento di controllo ed Elliott poi è diventato proprietario per caso, per sbaglio, per fallimento dell’azionista. La società Milan non era sostenibile come lo è oggi e, sì, era vicina al fallimento. Come Elliott abbiamo dovuto fare un grande “turn around”, che si è basato su quattro colonne fondamentali: per primo il successo sportivo, per secondo l’aggiustamento dei costi, per terzo gli investimenti nell’area commerciale per avere ricavi commerciali da reinvestire e quarto, ahimè, lo stadio».