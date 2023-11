Irlanda-Italia Under-21, Gnonto recupera due volte! In campo tre dell’Inter

Irlanda-Italia Under-21 termina sul punteggio di 2-2 per i ragazzi allenati da Carmine Nunziata, impegnati nello scontro per il primo posto nel Gruppo A di qualificazione agli Europei 2025. Decisiva la doppietta di Wilfried Gnonto che recupera per due volte il risultato. In campo tre giocatori di proprietà dell’Inter.

IN PAREGGIO – L’Irlanda Under 21 allenata dal ct Jim Crawford e l’Italia dei pari età di Carmine Nunziata si affrontano allo stadio Turners Cross di Cork per il Gruppo A delle qualificazioni agli Europei 2025 che si terranno in Slovacchia. Gli azzurri recuperano per ben due volte da una situazione di svantaggio, decisiva la doppietta di Wilfried Gnonto che pareggia la partita, difendendo così il primo posto in classifica a quota 11 punti. Segue proprio l’Irlanda Under-21 a quota 10. Sblocca la partita il gol di Phillips al 31′, ma praticamente allo scadere dei primi quarantacinque minuti di gioco, Gnonto realizza il gol del pareggio da calcio di rigore. Alla ripresa Francesco Pio Esposito, giovane attaccante di proprietà dell’Inter in prestito allo Spezia, viene sostituito da Cesare Casadei, ex conoscenza dei nerazzurri. In campo anche Giovanni Fabbian e Mattia Zanotti, rispettivamente in prestito al Bologna e al San Gallo. Al 48′ l’Irlanda si riporta in vantaggio con la rete di Armstrong, ma sempre il solito Gnonto al 96′ trova il gol del definitivo 2-2.