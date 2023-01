Skriniar situazione complicata, l’Inter attende risposta da troppo – Rai

Skriniar per il momento non ha dato una risposta all’offerta di rinnovo dell’Inter e questo preoccupa vista la scadenza al 30 giugno. Da Calcio Totale su Rai Sport + arrivano dettagli sulle tempistiche per la trattativa.

IN BILICO – Il rinnovo di Milan Skriniar con l’Inter col passare dei giorni è sempre più a rischio. Dopo che ieri Giuseppe Marotta non ha rassicurato (vedi articolo) adesso si ribadisce come il rinnovo possa non arrivare. Il giornalista Francesco Rocchi, in collegamento durante Calcio Totale su Rai Sport +, parla di situazione complicata. L’Inter si attendeva una risposta da Skriniar entro la fine del 2022, ma non è arrivata. E il difensore non ha dato né un sì né un no già dalla scorsa estate. Sul tavolo c’è un’offerta di rinnovo da sei milioni e mezzo, ma Skriniar al momento non “risponde” all’Inter.