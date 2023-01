Paparesta: «L’Inter ha bloccato il Napoli, Osmihen quasi mai pericoloso»

Gianluca Paparesta ha parlato a Sportitalia riguardo la partita vinta ieri dall’Inter contro il Napoli. Partenopei secondo lui irriconoscibili.

SOSTA – Secondo Gianluca Paparesta, il Napoli visto ieri contro l’Inter era irriconoscibile: «Bisogna dare i meriti all’Inter. È riuscita a bloccare i tentativi del Napoli. Hanno fermato Osimhen, non si è reso quasi mai pericoloso. Non è stato il Napoli che conoscevamo. Penso che l’effetto di questa sosta, poi lo vedremo anche nei prossimi match, farà vedere tante cose. Come quella dovuta al Covid. Il Campionato è ancora lungo, vedremo cosa succederà». Mancano ancora 5 mesi, di tempo per la squadra di Inzaghi ce n’è.