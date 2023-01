Galli: «L’Inter non ha fatto giocare il Napoli, bisogna riconoscerlo!»

Beppe Galli ha voluto complimentarsi per l’operato dell’Inter nella gara vinta ieri contro il Napoli di Luciano Spalletti. Queste le sue parole a Sportitalia.

MERITI – Per Beppe Galli sono più i meriti della squadra di Simone Inzaghi rispetto ai demeriti degli azzurri: «L’Inter non ha fatto giocare il Napoli. Ha fatto una partita molto concentrata, molto attenta, Più che demeriti del Napoli sono meriti dell’Inter. Bisogna riconoscere i meriti dei nerazzurri. Sia quelli della squadra che quelli dell’allenatore». Una vittoria non così scontata considerando anche le assenze dei nerazzurri