Costacurta: «Inter, la festa ha spazzato via la concentrazione. Un numero lo dice»

Contro il Sassuolo all’Inter è mancato certamente qualcosa. Alessandro Costacurta, nel post partita di Sky Sport 24, spiega la causa evidenziando un dato numerico della stagione.

FESTEGGIAMENTI – La trasferta di Reggio-Emilia contro il Sassuolo non termina bene per l’Inter, proprio come all’andata a San Siro. Sul match contro la squadra di Davide Ballardini perso dai nerazzurri, il secondo della stagione, si pronuncia l’ex calciatore Alessandro Costacurta: «Ci sono dei numeri abbastanza particolari. Il Sassuolo ha preso 70 gol in 35 partite. Non averlo fatto proprio contro l’Inter, che segnava da 42 gare consecutive, dimostra qualcosa. Probabilmente i festeggiamenti hanno portato via un po’ di concentrazione alla squadra di Simone Inzaghi. Cosa dirà Inzaghi dopo la partita? Credo che alla fine potrà giustificare la prestazione. Una sconfitta è sempre una sconfitta. Un allenatore potrebbe prendersela per certe partite così, e anche alcuni giocatori». Dunque, secondo l’ex calciatore Alessandro Costacurta, intervenuto su Sky Sport 24, sono stati i lunghi festeggiamenti per la vittoria dello scudetto della seconda stella a deconcentrare l’Inter di Inzaghi contro il Sassuolo.