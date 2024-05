Allegri come un ex tecnico dell’Inter: esonerato dopo il trionfo!

Massimiliano Allegri è stato esonerato dalla Juventus nonostante la recente vittoria in Coppa Italia. Situazione analoga a quella di un ex allenatore dell’Inter quattordici anni fa.

UN FINALE INASPETTATO – Massimiliano Allegri è stato esonerato dalla Juventus nonostante la recente vittoria in Coppa Italia. La decisione della società bianconera ha sorpreso molti, poiché l’allenatore livornese ha concluso la stagione con un importante successo, ossia la vittoria della Coppa Italia contro l’Atalanta allo stadio Olimpico di Roma per 1-0. Questo esonero segna un raro caso in cui un allenatore viene sollevato dall’incarico subito dopo aver conquistato un trofeo, ma non unico. Già è successo in passato, anche ad un ex tecnico dell’Inter.

Allegri esonerato dalla Juventus dopo un trionfo: precedente all’Inter

UN PRECEDENTE ILLUSTRE – L’ultimo caso simile risale a dicembre 2010, quando Rafa Benitez fu esonerato dall’Inter pochi giorni dopo aver vinto il Mondiale per Club. Benitez aveva preso le redini della squadra dopo il trionfo in Champions League con José Mourinho, ma nonostante la vittoria nel torneo internazionale, la società nerazzurra decise di interrompere il rapporto di lavoro. In quel caso, Massimo Moratti, presidente nerazzurro, decise di esonerare il tecnico dello spagnolo per affidare la squadra al brasiliano ed ex Milan Leonardo.