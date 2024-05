Carlos Augusto anche in Sassuolo-Inter porta solidità a sinistra

Una delle poche note liete di Sassuolo-Inter è la prestazione di Carlos Augusto. Il brasiliano ormai è padrone della fascia sinistra, e sa dare un contributo fisico e tecnico.

PADRONE A SINISTRA – Carlos Augusto nelle ultime partite sta dimostrando tutta la sua maturità nel gestire la fascia. Anche col Sassuolo è partito titolare da esterno sinistro, prendendo il posto di Dimarco, per poi finire a sostituire Bastoni. Una risorsa preziosissima per Inzaghi in ottica futura. Che è sempre più a suo agio nel contesto dell’Inter. Anche in una partita storta infatti il brasiliano è stato tra i migliori.

GESTIONE DELLA FASCIA – Carlos Augusto in primo luogo è ormai perfettamente inserito nel contesto tattico. Sulla sinistra sa proporsi sia per gestire il gioco che attaccare lo spazio, coordinandosi in modo sempre preciso coi movimenti dei compagni. E il suo costante movimento lo ha portato ad essere secondo per km percorsi con 10,635. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

In totale il brasiliano ha toccato il pallone 77 volte, con 61 passaggi realizzati al 92%. Al suo attivo solo un cross, e nell’attaccare lo spazio può sicuramente migliorare, ma anche 2 occasioni create con 2 passaggi chiave, primo della squadra alla pari con Asllani. Poi c’è il contributo difensivo: 4 recuperi, un contrasto vinto decisivo per bloccare un contropiede, una respinta e ben 5 spazzate. Un giocatore eclettico e solido, capace ormai di fare tutto sulla sinistra.