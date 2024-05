Sassuolo-Inter, sfumano diversi record. Ne rimane solo uno – TS

Sassuolo-Inter rimarrà nei libri di storia come una sconfitta indolore per i nerazzurri. Nonostante questo Tuttosport fa notare diversi record definitivamente tramontati.

RECORD – Il Sassuolo vince contro l’Inter per 1-0 e lo fa dopo quasi due mesi dall’ultima volta con il Frosinone. La squadra di Simone Inzaghi si preclude così la possibilità di raggiungere diversi record. I neroverdi tengono la porta inviolata, per questo la compagine meneghina non potrà più arrivare a 44 partite consecutive segnando gol. Il record rimane alla Juventus di Massimiliano Allegri, l’Inter si è fermata a 42 con la sua striscia iniziata dopo la sconfitta con il Monza del 15 aprile 2023. I nerazzurri inoltre non avranno più la chance di toccare quota 101 punti. Per superare e migliorare i 97 punti con Roberto Mancini c’è bisogno di vincere tutte le prossime tre partite. Di cui due con squadre in piena lotta salvezza, vale a dire Frosinone e Verona. Le seconde linee deludono, i titolari rimangono in panchina. 0 minuti per Matteo Darmian, Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram e Federico Dimarco. L’unico ingresso importante a gara in corso è quello di Nicolò Barella, che però si adegua ai bassi ritmi dell’armata di Inzaghi. Poche occasioni create, pericolosità offensiva ai minimi condita dall’erroraccio di Denzel Dumfries per la sconfitta del Mapei Stadium.

fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi