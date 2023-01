Scalvini obiettivo Inter, ma spunta concorrenza: visto in Spezia-Atalanta – Sky

Scalvini è un obiettivo dell’Inter per la prossima stagione, ma spunta un’altra squadra di Serie A interessata. Il difensore è stato osservato dal vivo ieri in Spezia-Atalanta, fa sapere Di Marzio in chiusura di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport.

OBIETTIVO DOPPIO – Si è parlato a lungo durante la sosta di Giorgio Scalvini dell’Atalanta per l’Inter. Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio aggiunge però un’altra squadra sul difensore classe 2003: la Juventus. Ieri c’erano emissari bianconeri in tribuna al Picco per Spezia-Atalanta, per vedere lui e Jakub Kiwior. Da registrare la concorrenza per Scalvini, che comunque resta un osservato speciale dell’Inter.