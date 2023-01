Jeda: «Dzeko sta facendo bene, l’Inter ha già in mente il rinnovo…»

Jeda, ospite a Sportitalia, ha parlato riguardo la situazione del rinnovo di Edin Dzeko. La stagione del bosniaco sta convincendo l’Inter a trattenerlo.

CIGNO – Edin Dzeko è l’ennesimo rinnovo nei piani dell’Inter. Dell’attaccante ne ha parlato Jeda a Sportitalia: «Dzeko sta facendo molto bene, come nella prima parte dello scorso anno. Non mi stupisce il fatto che l’Inter voglia rinnovarlo. Anche ieri si è reso protagonista. Vero però che ha un ingaggio molto importante. Penso che la società punterà a spalmarlo magari in due anni, penso sia quella l’idea». Queste le sue parole riguardo il contratto del Cigno di Sarajevo, che ha convinto tutti del fatto che debba essere rinnovato.