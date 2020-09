VIDEO – Consigli per gli acquisti: Bruno Amione (Belgrano)

Bruno Amione

Amione è la ventottesima video scheda di presentazione della rubrica dei consigli per gli acquisti di Inter-News.it. Si tratta di un giovanissimo difensore argentino che sta per arrivare in Serie A: il Verona è in trattative con il suo club, il Belgrano.

Nome: Bruno Amione

Data di nascita: 3 gennaio 2002

Luogo di nascita: Calchaquì (Argentina)

Nazionalità: argentina

Altezza: 187 centimetri

Posizione: difensore – centrale

Piede: sinistro

Squadra attuale: Belgrano

Scadenza contratto: –

Bruno Amione è un nome che chi segue la Serie A probabilmente dovrà iniziare a conoscere molto presto. Sul diciottenne argentino c’è forte il Verona, che starebbe chiudendo col Belgrano per portarlo da subito in Italia per due milioni di euro. Nato nella provincia di Santa Fe, muove i suoi primo passi da calciatore proprio nel Belgrano, dove con la Sub-15 si aggiudica il torneo continentale e il titolo di miglior difensore centrale. Da bambino giocava in attacco, ma poi è stato spostato al centro della difesa, riuscendo grazie alla sua buona tecnica a impressionare gli osservatori del club cordobese. Veloce, agile e bravo nel gioco aereo, grazie anche alla sua umiltà si sta pian piano affermando come uno dei maggior talenti argentini nel suo ruolo.

Nell’uno contro uno Amione è molto difficile da superare in quanto, oltre a essere molto attento e concentrato, ha notevoli doti fisiche e atletiche che gli permettono di marcare gli attaccanti sfruttando i suoi poderosi e veloci recuperi. Sa impostare e sfruttare il suo lancio lungo col suo mancino preciso, in area avversaria riesce pure ad andare di frequente alla conclusione. Ragazzo riservato e introverso nella vita privata, ma in campo si trasforma evidenziando caratteristiche da leader. Questo anche se, a volte, la sua irruenza lo porta a fare falli inutili. Di seguito un video con alcune delle giocate di Amione, tratto dall’account YouTube “Lucas IFC Edit”.

A cura di Marco Lavalle.

