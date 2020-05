VIDEO – Consigli per gli acquisti: Dominik Szoboszlai (Red Bull Salisburgo)

Venticinquesima video scheda di presentazione della rubrica dei consigli per gli acquisti di Inter-News.it, ripartita coi talenti già tornati a giocare. Szoboszlai del Salisburgo ieri sera ha segnato il primo gol in Austria post-Coronavirus, nella finale di OFB Cup vinta 5-0 sull’Austria Lustenau.



Nome: Dominik Szoboszlai

Data di nascita: 25 ottobre 2000

Luogo di nascita: Budapest (Ungheria)

Nazionalità: ungherese

Altezza: 186 centimetri

Posizione: centrocampista – esterno sinistro

Piede: destro

Squadra attuale: Red Bull Salisburgo

Scadenza contratto: 31 maggio 2022

Dominik Szoboszlai è il miglior talento ungherese degli ultimi anni. Acquistato dal Red Bull Salisburgo nel 2017, viene mandato a farsi le ossa nel Liefering (squadra satellite del club) dove segna subito nove gol con sei assist. L’anno dopo torna alla base nelle giovanili, mettendosi in luce nella UEFA Youth League e debuttando in prima squadra nell’ultima di campionato, il 27 maggio 2018. Szoboszlai è un ragazzo precoce, convocato nella nazionale maggiore dell’Ungheria a soli sedici anni per poi giocare in pianta stabile nell’Under-21. Come tutti i trequartisti si sta adattando a tutti i ruoli del centrocampo, viste le sue doti balistiche e la grande visione di gioco.

Dotato di buona tecnica di base, ha come punti di forza la precisione nel tiro (soprattutto sulle punizioni) e gli assist illuminanti che smarcano i compagni. Duttile e grintoso, si esprime meglio dalla trequarti in avanti ma è bravo anche in fase difensiva, anche se non è molto veloce. Ama farsi dar palla e gestirla anche nello stretto, non ha paura di prendersi responsabilità. Deve migliorare nel gioco aereo, ma ha i piedi per terra e vuole arrivare ad alti livelli. Vedendolo in campo non ci sono dubbi: presto farà parlare di sé. Di seguito un video con alcune delle giocate di Szoboszlai, tratto dall’account YouTube “WorldOfFootballHD”.

A cura di Marco Lavalle.

