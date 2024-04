Taremi, tutto fatto! L’Inter informa il Porto: durata e dettagli

Ci si avvia verso l’ufficialità dell’arrivo di Mehdi Taremi all’Inter in vista della prossima stagione. Un’ulteriore conferma arriva da una fonte autorevole come l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che specifica anche i dettagli relativi al contratto.

UFFICIALITÀ IN ARRIVO – È nell’aria ormai da tempo e, fra poco, diventerà ufficiale. Ovvero l’arrivo di Mehdi Taremi all’Inter a parametro zero, dopo la scadenza del suo contratto con il Porto. Il nazionale iraniano è il rinforzo scelto dalla dirigenza nerazzurra per aumentare la batteria degli attaccanti a disposizione di Simone Inzaghi per la prossima stagione che, considerando anche il Mondiale per Club, si preannuncia lunghissima e piena di partite impegnative.

Taremi all’Inter, i dettagli del contratto

INFORMATI – L’Inter ha comunicato ufficialmente al Porto la chiusura delle trattative con Mehdi Taremi, anche se visite mediche e firme arriveranno con ogni probabilità al termine della stagione delle due squadre, anche per un segno di rispetto verso il club lusitano. In ogni caso, sempre per rispetto, la società nerazzurra ha già voluto informare proprio il Porto dell’accordo raggiunto.

DETTAGLI E TEMPI – Per quanto riguarda i dettagli del contratto, ci pensa Fabrizio Romano su Twitter a informare i tifosi. Secondo le sue informazioni, infatti, Mehdi Taremi (classe 1992) firmerà un contratto fino al 2026 con l’Inter, con opzione per un terzo anno che porterebbe quindi la scadenza al 2027. Si attende ora, quindi, soltanto l’ufficialità. Che arriverà a mercato aperto, quindi non prima di inizio luglio. Ma poco cambia: il nazionale iraniano è a tutti gli effetti un nuovo giocatore nerazzurro e, il prossimo anno, indosserà la maglia bi-stellata.