Pedullà: «Milan, dall’Inter solo ceffoni nei derby! Pioli 100 milioni»

Pedullà spara a zero su Pioli, dopo l’imbarazzante conferenza stampa di oggi dell’allenatore del Milan. Il giornalista, da Aspettando il weekend su Sportitalia, condanna le dichiarazioni sull’Inter del tecnico.

LA SOLITA SPIEGAZIONE – Stefano Pioli, come di consueto, perde e comincia a straparlare. Dopo il sesto derby consecutivo vinto dall’Inter sul Milan, l’allenatore rossonero ha provato a cambiare discorso. Ma Alfredo Pedullà lo condanna: «Vorrei solo ricordare che con una squadra da cento milioni e acquisti approvati da lui è uscito ai gironi di Champions League. Sembrava il girone della morte, da quello che leggevo: il Newcastle United sembrava gli Harlem Globetrotters eccetera, non sono d’accordo. È uscito dalla Champions League e dalla Coppa Italia in tempi non sospetti, l’anno scorso ha preso dei ceffoni nei derby di Champions League e, se fosse dipeso dai punti sul campo, non sarebbe andato in Champions League. Ogni tanto dovrebbe dire che è colpa sua».

Pedullà contro Pioli dopo Milan-Inter

LA CRITICA – Pedullà prosegue contro Pioli: «Oggi, secondo me, ha bucato totalmente la conferenza. Si è preso una responsabilità clamorosa, dicendo una cosa che non è tecnicamente possibile. Vorrei capire perché l’ha detto! Mi sarei aspettato, visto che il 10 aprile ossia quindici giorni fa ha detto che considerava il Milan quasi ad altezza Manchester City e Real Madrid, che spiegasse perché ora dice che l’Inter è da quattro anni la più forte. È una domanda semplice, il nostro mestiere impone questo. Invece passa tutto in cavalleria. Pioli deve migliorare la comunicazione e farsi aiutare: non si possono rilasciare queste dichiarazioni in sequenza. Ogni volta sembra una ricerca di alibi, ma non c’è stato un allenatore in Italia che l’anno scorso ha avuto carta bianca sugli acquisti come Pioli. Se perdi dieci derby su quindici ed è normale la colpa è di chi l’ha ovattato e ha steso i tappeti».